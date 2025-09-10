Ante el complejo panorama defensivo que vive el equipo, la directiva del Guadalajara ha puesto su atención en el defensor mexicano Carlo Soldati, quien podría reforzar las filas del equipo rojiblanco para apuntalar la zaga central en el presente campeonato.

Soldati, de 20 años de edad, mide 1.91 metros y se desempeña como defensa central por ambos costados, aunque su pierna dominante es la izquierda, lo que le permite jugar de mejor manera por ese sector del terreno de juego.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR confirmaron que el futbolista ha sido seguido por el director deportivo de Chivas, Javier Mier. Por ello, el juvenil asistió a realizarse exámenes médicos para analizar su posible fichaje.

Uno de los aspectos principales que analiza la gente del Guadalajara son las lesiones que el futbolista ha presentado a lo largo de su carrera, específicamente en la rodilla.

Su bajo costo, excelente calidad defensiva y su corta edad son los principales motivos por los que la directiva rojiblanca ha buscado al juvenil, que surgió de las fuerzas básicas de Querétaro.

Además, al interior del conjunto rojiblanco se ha reconocido que, desde la salida de Jesús Orozco "Chiquete", no han encontrado a otro jugador que acompañe a Miguel Tapias en el costado izquierdo de la central. Con su fichaje, esperan reforzar esa zona del campo.

El semestre pasado, Carlo Soldati estuvo con el equipo del Cagliari en las fuerzas inferiores, donde fue campeón de la Copa de Italia en la categoría Primavera. Disputó un total de 21 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, sumando 1,847 minutos en el futbol europeo.

SV