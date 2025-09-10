Pensión Bienestar: ¿Qué hacer si no llega el pago de septiembre a mi tarjeta?

Este mes, autoridades del Gobierno Federal se encuentran dispersando los pagos de la Pensión Bienestar del quinto bimestre del año, es decir, de septiembre-octubre. De este monto, el monto de 6 mil 200 pesos es depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa uno de los principales apoyos dirigidos a este sector de la población en México. Sin embargo, en ocasiones el depósito no se refleja en la cuenta del beneficiario en la fecha estimada, lo que genera incertidumbre y preocupación.

Te puede interesar: Liverpool: Lo que debes saber para comprar en la próxima Venta Nocturna del 2025

¿Qué hacer si no aparece el pago de la Pensión Bienestar en tu tarjeta?

Como cada bimestre, la dispersión de recursos económicos se realiza de forma escalonada, teniendo en consideración un calendario alfabético dado a conocer en los sitios oficiales de Programas para el Bienestar.

Si ya pasó la fecha que le correspondía a la inicial de tu primer apellido y todavía no has recibido el depósito de la Pensión Bienestar, debes llamar a la Línea del Bienestar, al número 800 63 94 264.

En la llamada telefónica podrás exponer tu caso y recibir orientación sobre el estado de tu apoyo.

Por otro lado, si todavía no ha pasado la fecha que le corresponde a tu apellido, deberás esperar hasta el día indicado para recibir tu pensión.

Calendario de pagos Pensión Bienestar septiembre 2025

Lunes 1 de septiembre: A

Martes 2 de septiembre: B

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

ESPECIAL

Recuerda que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB