Pensión Bienestar: ¿Qué hacer si no llega el pago de septiembre a mi tarjeta?

Este mes, autoridades del Gobierno Federal se encuentran dispersando los pagos de la Pensión Bienestar del quinto bimestre del año, es decir, de septiembre-octubre. De este monto, el monto de 6 mil 200 pesos es depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa uno de los principales apoyos dirigidos a este sector de la población en México. Sin embargo, en ocasiones el depósito no se refleja en la cuenta del beneficiario en la fecha estimada, lo que genera incertidumbre y preocupación.Como cada bimestre, la dispersión de recursos económicos se realiza de forma escalonada, teniendo en consideración un calendario alfabético dado a conocer en los sitios oficiales de Programas para el Bienestar.Si ya pasó la fecha que le correspondía a la inicial de tu primer apellido y todavía no has recibido el depósito de la Pensión Bienestar, debes llamar a la Línea del Bienestar, al número 800 63 94 264.En la llamada telefónica podrás exponer tu caso y recibir orientación sobre el estado de tu apoyo.Por otro lado, si todavía no ha pasado la fecha que le corresponde a tu apellido, deberás esperar hasta el día indicado para recibir tu pensión.Lunes 1 de septiembre: AMartes 2 de septiembre: BMiércoles 3 de septiembre: CJueves 4 de septiembre: CViernes 5 de septiembre: D, E, FLunes 8 de septiembre: GMartes 9 de septiembre: GMiércoles 10 de septiembre: H, I, J, KJueves 11 de septiembre: LViernes 12 de septiembre: MLunes 15 de septiembre: MMiércoles 17 de septiembre: N, Ñ, OJueves 18 de septiembre: P, QViernes 19 de septiembre: RLunes 22 de septiembre: RMartes 23 de septiembre: SMiércoles 24 de septiembre: T, U, VJueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z Recuerda que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.