Marco Fabián quiere ocupar un alto cargo en Chivas

Aunque aún no anuncia oficialmente su retiro como futbolista, Marco Fabián reconoció que su carrera ya se enfoca fuera de las canchas, donde busca dejar huella como empresario y directivo.

En entrevista con Forbes México, el exjugador de Chivas reveló que uno de sus grandes objetivos a futuro es convertirse en presidente del Club Deportivo Guadalajara.

Actualmente, Fabián es presidente del Rangers FC de Andorra, club con el que sueña disputar la Champions League para así cumplir el deseo personal de jugar, al menos unos minutos, el único torneo que le faltó en su carrera. No obstante, más allá de ese objetivo deportivo, su atención también está puesta en abrir oportunidades para jóvenes futbolistas mexicanos en Europa y en prepararse para ocupar un cargo de alto nivel en la institución rojiblanca.

El exmediocampista ha canalizado su experiencia en el fútbol hacia el mundo empresarial. Ha desarrollado proyectos como su marca de moda “Old Money Social Club” y participa en la industria del cine animado a través de una productora mexicana. Según explicó, esta diversificación obedece a una visión de largo plazo y a la necesidad de prepararse para la vida después del retiro.

Fabián considera que México tiene una enorme reserva de talento, pero pocas oportunidades para los jóvenes. Por ello, ha enfocado sus esfuerzos en utilizar su club en Europa como plataforma para proyectar futbolistas mexicanos al más alto nivel. Esta labor busca replicar el camino que él mismo recorrió y facilitar la internacionalización del talento nacional.

Consciente de los desafíos que implica el cambio de rol, Marco Fabián asegura estar en una etapa de constante aprendizaje como directivo. Con un pie en el futbol europeo y otro en los negocios, ya mira hacia su siguiente gran paso: regresar a Chivas no como jugador, sino como presidente, y aportar desde ahí al futuro del club que lo vio nacer.

