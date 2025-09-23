El Guadalajara logró un triunfo vital en el Estadio Akron al imponerse 3-1 sobre Necaxa, resultado que devolvió la confianza al equipo y que, en palabras de su técnico Gabriel Milito, representa un paso indispensable en la búsqueda de regularidad rumbo al cierre del torneo.

El timonel rojiblanco destacó el primer tiempo de su equipo, donde se marcaron dos goles y se generaron opciones para ampliar la ventaja. “Hicimos un muy buen primer tiempo. Marcamos los dos goles con situaciones claras para hacer alguno más. En el segundo tiempo, su gol tempranero los metió en el partido y nosotros, por la dinámica en la que venimos, nos aferramos mucho al resultado. Por suerte, con futbol en el primer tiempo y mucho corazón en el segundo, pudimos sostener la diferencia y aumentarla ya en el minuto final”, explicó.

Milito se mostró especialmente satisfecho por los elementos de sus fuerzas básicas, como Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda, que respondieron con goles y buenos minutos. “Nuestra proyección es darle participación a los chicos de la casa, pero no solo ponerlos por poner. ‘Hormiga’ marcó y está dando respuestas, Sandoval tiene pocos partidos en primera y demuestra gran mentalidad, y Samir nos dio frescura en el medio. Eso me pone muy feliz”, afirmó.

El argentino también resaltó el rol de los jugadores de experiencia como Luis Romo y otros elementos de experiencia, quienes ayudan a guiar a los jóvenes en el camino del profesionalismo. “No miro edades, miro rendimientos. La política del club es dar oportunidades a los chicos y yo adhiero a esa política. Es importante que tengan líderes que los apoyen”, añadió.

Sobre el cierre del torneo, el técnico fue claro: “Era indispensable ganar por la necesidad de puntos. En este tramo final necesitamos victorias para meternos en playoffs. Los triunfos generan confianza y aumentan el estado anímico, eso es lo que buscamos”.

En cuanto a las bajas y altas para la próxima jornada, Milito confirmó que Fernando “Oso” González estará disponible tras cumplir su suspensión. Sin embargo, Roberto “Piojo” Alvarado sigue descartado y Érick “Guti” Gutiérrez apunta a regresar hasta la siguiente fecha.

SV