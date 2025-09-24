Santi Giménez termina con su sequía goleadora

El mexicano Santiago Giménez se liberó de un inicio complicado, autor de su primer tanto en la presente temporada, el primero de los tres goles con los que el Milan doblegó 3-0 al Lecce para acceder a los octavos de final de la Copa Italia.

Después de cinco partidos en blanco, el goleador tricolor hizo su primer tanto al minuto 20 del encuentro en San Siro.

“El Bebote” entró al área chica para empujar un centro del italiano Davide Bartesaghi y abrir el marcador en el encuentro de la segunda ronda del torneo copero. El festejo fue efusividad total; la urgencia del gol aquejaba a Santi, quien había trabajado intensamente en los entrenamientos para recuperar confianza y continuidad en el campo.

En el minuto 51, una medio tijera al segundo palo obra de Nkunku en su primera titularidad y que significó, también, su primero gol como milanista.

Pulisic marcó el tercer tanto del encuentro y el quinto en lo que va de temporada para darle tranquilidad al Milan, ya clasificados en la ronda de octavos de final, en donde se enfrentarán al equipo de la Lazio.

Su último gol oficial con los Rossoneros fue el 9 de mayo en la Serie A frente al Bologna. Desde entonces, sólo había colaborado con una asistencia (Bari) y un gol en la pretemporada (Leeds United), lo que aumentaba la presión sobre él para demostrar que sigue siendo un delantero confiable y determinante en los momentos clave.

Con la Selección Mexicana también convirtió en la pasada fecha FIFA, en el empate tricolor ante Corea del Sur; golazo en la recta final del encuentro, luego de entrar de cambio al minuto 69, mostrando que mantiene un gran olfato goleador y capacidad de decisión en instantes cruciales.

El siguiente compromiso del Milán será el próximo domingo, también como locales frente al Napoli de la Serie A, líderes del campeonato. Un rival de mucho peso que pondrá a prueba la solidez del equipo y la continuidad del buen momento de Giménez, quien buscará consolidarse como titular y seguir sumando goles importantes para su club.

