Se terminó el receso para Sergio Pérez. Ayer, “Checo” se presentó en la fábrica de Cadillac para iniciar los preparativos de cara a su regreso a la Fórmula 1 en 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo.

A través de sus redes sociales, Cadillac compartió ayer por la mañana las primeras imágenes de Pérez en la sede ubicada cerca de Concord, Carolina del Norte. Allí, el piloto mexicano participará en sus primeras reuniones de trabajo, involucrándose directamente en el desarrollo del monoplaza con el que la escudería estadounidense competirá la próxima temporada.

La instalación forma parte de las cuatro que Cadillac tendrá para su operación en Fórmula 1; además de la de Carolina del Norte, contarán con sedes en Indiana y Charlotte, mientras que en Europa estarán presentes en Silverstone.

En días recientes, el propio Pérez adelantó detalles sobre sus primeros pasos con el equipo: “Estaré en la fábrica de Charlotte y también en Inglaterra. La siguiente semana comenzaré a trabajar en el simulador y está previsto que pruebe un monoplaza de Fórmula 1 para prepararnos de la mejor manera para el inicio de la temporada”, explicó el mexicano.