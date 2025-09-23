Los seguidores de Chivas tuvieron su venganza. Fernando Gago regresó a la cancha del Estadio Akron y recibió un recibimiento hostil por parte de la afición del Guadalajara, misma que mostró su rechazo hacia el ex entrenador tras la forma en que abandonó al equipo en 2024.

Desde la llegada del camión del Necaxa, la afición se hizo sentir con señas obscenas y gritos dirigidos al entrenador argentino. Posteriormente, minutos antes de que iniciara el encuentro, llegaron los abucheos cuando Gago salió al terreno de juego.

Previo al partido, los seguidores rojiblancos externaron lo que más les dolió de la repentina salida de Fernando Gago: “Que haya mentido, definitivamente que haya mentido fue lo que más pegó, porque si hubiera abandonado al equipo diciendo las cosas de frente, pues no hubiera dado ningún problema, pero ahí sí fue lo que afectó: la mentira”, señaló Alejandro Vázquez.

El ex director técnico de Chivas fue presentado por el sonido local; al escucharse su nombre, la afición rojiblanca se hizo sentir con un abucheo intenso, nunca antes escuchado, demostrando su molestia de una forma poco habitual.

“Chicote” Calderón, Alexis Vega, César Huerta y Miguel Herrera han sido de los elementos más abucheados en el Estadio Akron. Sin embargo, ninguno enfrentó la hostilidad que presentó la afición de Chivas con Fernando Gago.

Posteriormente, conforme transcurrieron los minutos, comenzaron los gritos individuales de los seguidores de Chivas que se encontraban cerca de su banquillo, generando cánticos con palabras altisonantes dirigidos al exentrenador.

La afición del Guadalajara no perdonó la forma en que se fue Gago, asegurando que fue una traición, después de que muchos aficionados confiaban en su trabajo. “Que haya dejado tirada a la institución es lo que más me dolió, porque yo tenía fe en él y lo sentí como una traición, dejar el equipo a la mitad a pesar de que iba bien”, aseguró Noel Márquez.

Chivas se llevó el encuentro de esta noche y, ante cada anotación, se evidenciaron las rabietas de Gago desde el banquillo, con reclamos a sus jugadores, aunado a las burlas de los aficionados, quienes mostraban con la mano el número de goles en contra a manera de burla.

Al final del encuentro, continuaron los cánticos contra el entrenador, en lo que se convirtió en una verdadera venganza de la afición rojiblanca. “Me da mucho gusto que le ganáramos; no sé por qué lo volvieron a contratar. Se supone que deberían haberse puesto de acuerdo por haber abandonado un club y, más que nada, aquí mexicano, cómo lo dejó tirado y más las mentiras que dijo”, concluyó Julio César Armas.

SV