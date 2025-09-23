Chivas vs. Necaxa: El planteamiento de Milito fue el adecuado para ganar el partido

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito arriesgó y modificó por primera vez en el torneo su sistema táctico, cambio que tuvo un gran impacto, ya que le entregó la victoria de esta noche ante Necaxa

El director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de Icafut, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que el cambio en la formación a 4-4-2 fue clave para que Chivas tuviera un partido casi redondo, después de obtener el triunfo tras una racha negativa en casa.

“El planteamiento me parece que fue muy adecuado, un partido casi redondo, y casi redondo porque el equipo planteó en defensa un 4-4-2 en circunstancia, en fase defensiva, un 4-4-2 que lo hizo controlar a Necaxa y, a partir de ahí, recuperar pelota y en ataque”, señaló.

Asimismo, destacó el excelente rendimiento de Richard Ledezma, quien generó dos asistencias claves en el partido para la victoria del Guadalajara.

“Tuvo un rendimiento destacado, porque, insisto, el muchacho es muy práctico para jugar, pero también me parece que tiene claridad para ver los huecos que se presentan en el partido. Me parece que en este caso Richie Ledezma es él más práctico y el que más trasciende en su futbol hacia el frente”, agregó.

Al final, enfatizó que Raúl Rangel se encuentra debajo de su rendimiento habitual, por lo que la clave para retomar la confianza será mantener el cero en su portería.

“Está por debajo del rendimiento promedio del grupo, porque lo vimos titubear en algunas acciones, aunque hay que ser sinceros: cuando Guadalajara estuvo ganando, apareció, pero sí me parece que hoy no tuvo el mejor juego; tiene que retomar la confianza con ceros en su portería”, concluyó.

