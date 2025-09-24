Mastantuono se estrena con el Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono, fichado por el Real Madrid para esta temporada, marcó ante el Levante su primer gol con el conjunto blanco. Estreno goleador que, además de con compromiso y trabajo defensivo, le devuelve la confianza a Xabi Alonso.

Los delanteros Vinícius Júnior, con un gol y una asistencia, y Kylian Mbappé, con un doblete, fueron los líderes de su equipo para vencer al Levante 4-1 en el Ciutat de València y para firmar la sexta victoria consecutiva en la presente temporada para los Merengues.

El club blanco es el único equipo que ha salido victorioso en todos sus seis partidos de liga esta temporada. También ganó su debut en la Champions League contra el Olympique de Marsella.

Esta última victoria ante el Levante aumentó la ventaja del Madrid a cinco puntos sobre el campeón defensor Barcelona, que visita mañana al recién ascendido, Real Oviedo.