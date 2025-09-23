El director técnico de Necaxa, Fernando Gago, fue contundente tras la derrota sufrida ante Chivas en el Estadio Akron al señalar que su ciclo con el Guadalajara está completamente cerrado, luego de la polémica que rodeó su salida hacia el futbol argentino meses atrás.

El estratega argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir al Rebaño en el futuro, pero de inmediato cortó el tema al recordar que ya lo había explicado en su momento. “A ver, no me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras de cómo fueron todos en todo momento, ya está, ya es un tema pasado”, declaró.

Gago dejó en claro que no tiene pendiente alguno con la directiva rojiblanca y que su presente está únicamente con Necaxa, club al que busca sacar de una racha complicada. Además, recalcó que cuenta con todo el respaldo de la dirigencia hidrocálida. “Son cosas que son privadas, tengo el total apoyo del presidente, tengo el total apoyo del director deportivo, y yo estoy más convencido que nunca”, afirmó.

SV