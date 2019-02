Lo festejé porque fue el del triunfo: Alustiza

Matías Alustiza no tiene nada contra la afición del Atlas, pese que se estuvieron metiendo todo el tiempo con él. Festejó el tanto del triunfo 2-1 por una razón muy importante y, no fue como respuesta a la "Fiel".

"Si, es mi primer gol en Liga, por ahí la gente me abucheo todo el partido. Lo cual considero normal porque no estaba defendiendo sus colores. Me salió festejarlo más que nada por el tiempo en el cual estaba, porque se dio el triunfo".

Como todo profesional, Alustiza dijo que cuando visitó al Atlas defendiendo la casaca de Pumas, hasta aplausos hubo de la afición, ahora todo cambia y él respeta, ya que siempre los llevará en el corazón, por el cariño que le dieron siempre. Señaló que en el tiempo de contrataciones, buscó alguna alternativa con el zorro, pero no fue posible regresar.

"Yo viví con Atlas muchas cosas maravillosas, 14 goles, dos Liguillas. Antes de llegar a Puebla, hablé con el técnico y me dijo que no era el tipo de jugador que estaba esperando y me tocó estar de nueva cuenta fuera. Estoy feliz dando la vida en Puebla, como lo he hecho donde he estado".