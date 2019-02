Octavio Becerril agradece su oportunidad

El hecho de quedarse a driigir este partido ante Atlas, a pesar de que durante la semana, la directiva de La Franja nombró a José Luis Sánchez Solá como director técnico del primer equipo, dejó con un sentimiento de gratitud en Octavio "Picas" Becerril, y es por eso que le mandó un mensaje, tanto a Enrique "Ojitos" Meza, como al "Chelís", por la oportunidad brindada.

"Quiero agradecerles a dos personas, al Profe Meza que me permitió estar en el cuerpo técnico y la muestra de confianza que me da el Chelis de hacerme cargo del equipo, él tiene mucha experiencia, ama a este equipo y a mí me tocaba poner mi estilo y mi sello, quiero agradecerle a los muchachos la entrega, estoy muy contento", dijo el timonel de Puebla en este compromiso.

El "Picas" alabó la labor de sus jugadores en el triunfo ante los rojinegros, dado que venían de una goleada en contra de Necaxa de la semana pasada, y ahora disfrutó vencer a un equipo que había entregado buenas cuentas ante su gente.

"Primero, saber que el equipo venía consciente de lo que nos íbamos a enfrentar, primero al estadio Jalisco, que es mítico, luego al Atlas que está jugando bien, sabíamos que teníamos que hacer un partido por nota y lo logramos, corrimos con cierta fortuna, los muchachos se entregaron, reconocer también al Atlas y su afición merecen un equipo protagonista, y me da gusto que estén jugando de esta manera", comentó Becerril.