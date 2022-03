Como sucedió hace unas semanas con los Rayados de Monterrey, la porra del Toluca decidió asistir a las inmediaciones del complejo deportivo donde entrenan los Diablos Rojos para encarar a sus jugadores y recriminarles el mal momento futbolístico que atraviesa la institución.

Los miembros de la porra de los Choriceros esperaron a las afueras del complejo con una manta en la que se leía "Jugadores, se regalan huevos", y detuvieron a algunos de los futbolistas para encararlos.

Fueron varios los jugadores del Toluca que se detuvieron a hablar con los porristas, sin embargo, uno de los momentos más tensos se vivió cuando recriminaron a Pedro Alexis Canelo, quien no tomó de la mejor forma los reclamos de sus aficionados quienes le dijeron que es un "Capitán de papel" y debía entregar el puesto.

LEE TAMBIÉN: América golea y vence al Toluca en el Azteca

“Yo trato de dar lo mejor de mi, ¿quién dice que no se ve en la cancha eso? Nadie gana solo, yo no elegí el puesto de capitán, a mi me lo dieron por lo que trabajo diario, ustedes no nos vienen a ver en el día a día, no lo saben", dijo.

"Si yo hubiera querido ganar más plata me hubiera ido a otro equipo, yo estoy comprometido, todos lo estamos, a mí no me gusta perder mi prestigio. En cinco años aquí quizá no he ganado nada, pero tengo dos títulos de goleo, pero yo quiero ser campeón aquí, por eso me quede, sino yo me hubiera ido”, agregó Alexis Canelo.

El malestar de los miembros de la porra del Toluca es que los jugadores no están respondiendo en la cancha como deberían, aun cuando ganan altos sueldos que no son reflejados en el campo y por ello decidieron encarar a los futbolistas.

JL