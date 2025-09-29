Lunes, 29 de Septiembre 2025

Calendario de partidos de la J12 del Apertura 2025

La J12 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno; estos son los enfrentamientos

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 12 (J12), y que se disputará entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J12 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando reciba en el Estadio Jalisco a los Bravos de Juárez, mientras que Chivas entrará en calor cuando visite a Pumas en el Olímpico Universitario.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J12 de la Liga MX en vivo

Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J12 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.

Calendario de partidos J12 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 3 de octubre de 2025

Necaxa vs Pachuca

  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network

Mazatlán vs San Luis

  • Sede: Estadio El Encanto, 20:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs Juárez

  • Sede: Estadio Jalisco, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Sábado 4 de octubre de 2025

Querétaro vs Puebla

  • Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas
    Transmisión (canales): Caliente TV

Tigres vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

León vs Toluca

  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

América vs Santos

  • Sede: Estadio Azteca, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Domingo 5 de octubre de 2025

Pumas vs Chivas

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Xolos vs Monterrey

  • Sede: Estadio Caliente, 20:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

