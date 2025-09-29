El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 12 (J12), y que se disputará entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J12 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando reciba en el Estadio Jalisco a los Bravos de Juárez, mientras que Chivas entrará en calor cuando visite a Pumas en el Olímpico Universitario.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J12 de la Liga MX en vivo

Todos los interesados en ver la J12 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.

Calendario de partidos J12 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 3 de octubre de 2025

Necaxa vs Pachuca

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network

Mazatlán vs San Luis

Sede: Estadio El Encanto, 20:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs Juárez

Sede: Estadio Jalisco, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Sábado 4 de octubre de 2025

Querétaro vs Puebla

Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Tigres vs Cruz Azul

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

León vs Toluca

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

América vs Santos

Sede: Estadio Azteca, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Domingo 5 de octubre de 2025

Pumas vs Chivas

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Xolos vs Monterrey

Sede: Estadio Caliente, 20:05 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

