El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 12 (J12), y que se disputará entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.La J12 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando reciba en el Estadio Jalisco a los Bravos de Juárez, mientras que Chivas entrará en calor cuando visite a Pumas en el Olímpico Universitario.Todos los interesados en ver la J12 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J12 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.Necaxa vs PachucaMazatlán vs San LuisAtlas vs JuárezQuerétaro vs PueblaTigres vs Cruz AzulLeón vs TolucaAmérica vs SantosPumas vs ChivasXolos vs Monterrey* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México