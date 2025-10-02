Los apasionados de la velocidad tienen una cita imperdible este fin de semana: el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1 (F1). Para que no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en la pista, te compartimos los horarios oficiales y los canales donde podrás seguir en vivo las prácticas libres, la clasificación y, por supuesto, la carrera.

El Gran Premio de Singapur se disputará del 3 al 5 de octubre en el icónico circuito callejero de Marina Bay, uno de los trazados urbanos más reconocidos de Asia. Este circuito se encuentra en la bahía que le da nombre, dentro del Consejo de Desarrollo Central de la ciudad-estado de Singapur.

Según la información oficial de la F1, la carrera constará de 62 vueltas al trazado de 4.927 kilómetros y se correrá el domingo 5 de octubre, en punto de las 06:00 horas (tiempo del centro de México).

F1

Aunque el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participa en esta temporada, la emoción de la F1 se mantiene intacta. Ya se confirmó que el jalisciense regresará el próximo año como parte del nuevo equipo Cadillac, pero por ahora la atención se centra en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ha quedado rezagado en la lucha por conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo. Al mismo tiempo, McLaren ha acaparado reflectores gracias a su dominio tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos, convirtiéndose en uno de los protagonistas del año.

Horario y dónde ver el Gran Premio de Singapur 2025 de F1

Evento Fecha Horario (Tiempo del centro de México) Primera prueba libre Viernes 3 de octubre 03:30 horas Segunda prueba libre Viernes 3 de octubre 07:00 horas Tercera prueba libre Sábado 4 de octubre 03:30 horas Clasificación (Calidad) Sábado 4 de octubre 07:00 horas GP de Singapur 2025 Domingo 5 de octubre 06:00 horas

La competencia podrá ser vista en México a través del canal FOX Sports Premium, el canal Formula 1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

