Guadalajara inaugura el primer Pabellón del Mundial 2026 en las Fiestas de Octubre

En el marco de la inauguración de las Fiestas de Octubre, en su sexagésima edición, se presentó el Pabellón “ El Alma Del Mundial ”, posicionando a Guadalajara como la primera ciudad de todas las sedes que albergarán la Copa Mundial 2026 en realizar la develación de este nuevo atractivo que calentará motores de cara a la celebración más importante del futbol.

A 251 días de que arranque el evento deportivo que paralizará a la Perla Tapatía, las sorpresas se siguen revelando con la intención de avivar la pasión futbolística y convertir a la capital jalisciense en la mejor anfitriona de la competencia.

Dentro del Pabellón “El Alma Del Mundial” se pueden encontrar artículos de colección, como jerseys y tacos que fueron vestidos por jugadores históricos como Pelé, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco, entre otros; además, la muestra incluye balones oficiales que se utilizaron en distintas Copas Mundiales y la pelota que se usará en México, Estados Unidos y Canadá, denominada “Trionda”.

Además también se pueden encontrar dinámicas como “ boliche con el pie ” que consiste en patear un balón para tirar conos y, en caso de que se caigan todos, estarás recibiendo un premio.

Con la presencia del gobernador del estado, Pablo Lemus, se llevó a cabo la ceremonia de apertura del Pabellón en el corazón del Auditorio Benito Juárez, en la que el mandatario aprovechó para anunciar detalles importantes, como la estatua de Pelé que se instalará a las afueras del Estadio Jalisco.

“ Vamos a instalar una estatua de como era Pelé en 1970, una escultura que va a medir 9 metros y medio. Pelé estará sobre la Copa Jules Rimet, que fue la que ganó en aquel entonces, en el mundial del 70. Estará a las afueras del estadio Jalisco, sobre la Calzada Independencia, donde vamos a hacer, con la presidenta municipal de Guadalajara, un espacio público para que la gente se vaya a tomar un selfie ”, indicó el edil.

Por último, también se hizo entregas de reconocimientos a futbolistas aztecas que disputaron algún Mundial con la Selección Mexicana como Guillermo “Campeón” Hernández, Ignacio Calderón, Javier Valdivia, Isidoro “Chololo” Díaz, Gustavo Peña, Fernando Quirarte y Javier Nicolás Hernández.

