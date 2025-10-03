León vs Toluca se medirán este sábado, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los Panzas Verdes buscan reaccionar tras una crisis de resultados que los aleja de los puestos de clasificación directa, mientras que los Diablos Rojos llegan como el equipo más en forma del campeonato, con la misión de defender el liderato. Te dejamos los horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido para que no te lo pierdas.

Cómo llegan León y Toluca a la Jornada 12 de la Liga MX

León atraviesa una situación complicada. Con apenas 12 puntos en el torneo, producto de tres victorias, tres empates y cinco derrotas, León ocupa la parte baja de la tabla y carga con una diferencia negativa de goles (10 a favor y 18 en contra). La renuncia del argentino Eduardo Berizzo abrió paso al regreso del mexicano Ignacio Ambriz, campeón con el club en el Guardianes 2020, quien ahora busca enderezar el rumbo. Sin embargo, su primer reto no es sencillo: enfrentar al líder y vigente campeón.

Toluca, por su parte, vive un momento inmejorable. Bajo el mando de Antonio Mohamed, los Diablos suman ocho triunfos, un empate y dos derrotas, con una impresionante cuota ofensiva de 31 goles marcados. Además, llegan motivados tras conquistar la Champions Cup en Estados Unidos, donde superaron al LA Galaxy por 3-2. Con este paso firme, los escarlatas no solo lideran la clasificación general, sino que también son firmes candidatos a repetir el título.

El partido pondrá a prueba la capacidad de reacción del León ante un rival que llega como claro favorito. Para los esmeraldas, sumar aunque sea un punto podría ser valioso, mientras que los Diablos buscarán mantenerse en la cima de la tabla.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Toluca

El encuentro de la Jornada 12 se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio León, en la ciudad homónima, en Guanajuato, con inicio pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Sábado 4 de octubre, 19:00 horas

Sábado 4 de octubre, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: FOX, Caliente TV

