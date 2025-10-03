América vs Santos se enfrentarán este sábado en duelo correspondiente a la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los azulcremas llegan en ascenso después de un triunfo contundente frente a Pumas, mientras que los laguneros necesitan sumar puntos para no rezagarse en la Tabla General. Para que no te pierdas el partido, te damos a conocer el horario y dónde verlo EN VIVO.

Cómo llegan América y Santos a la Jornada 12 de la Liga MX

El América atraviesa un buen momento futbolístico. Después de un inicio con dudas, las Águilas parecen recuperar su mejor versión y su goleada 4-1 frente a Pumas en el Clásico Capitalino devolvió la confianza a la afición. Alejandro Zendejas fue la figura del partido con un doblete, acompañado de las anotaciones de José "La Pantera" Zúñiga y un autogol de Álvaro Angulo. Con este resultado, el equipo de Coapa busca ligar su tercera victoria y seguir peleando por los primeros lugares.

Santos Laguna, en contraste, vive altibajos en la temporada. En la jornada anterior cayeron en el Estadio BBVA ante Monterrey por la mínima diferencia con gol de Lucas Ocampos. Los Guerreros han mostrado destellos de buen futbol, pero carecen de regularidad y necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación. Desde el Apertura 2019 no han tenido buenos números frente al América, por lo que este partido será clave para medir su capacidad de reacción.

América buscará mantener la hegemonía sobre Santos y aprovechar su localía en el inmueble de la colonia Nochebuena, mientras que los laguneros tratarán de dar la sorpresa para romper con la mala racha que arrastran frente a los azulcremas.

El encuentro de la Jornada 12 se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, con inicio programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Santos

El partido será emitido en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 4 de octubre, 21:05

Sábado 4 de octubre, 21:05 Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

