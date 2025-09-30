La temporada regular 2025 de la NFL sigue avanzando y llega a la Semana 5, con partidos decisivos para equipos que buscan mantenerse en la pelea. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.

La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Partidos destacados de la Semana 5 de la NFL

El duelo de jueves entre Rams y 49ers abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como New Jets vs Cowboys, y el duelo del domingo por la noche entre Bills vs Patriotss, uno de los más esperados por la afición. Además, el Monday Night ofrecerá en su cartelera en enfrentamiento Jaguars vs Chiefs.

Jueves 2 de octubre

Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers | 18:15 | DAZN (Míralo en vivo) |

Domingo 5 de octubre

Cleveland Browns vs Minnesota Vikings | 07:30 | DAZN (Míralo en vivo) |

Baltimore Ravens vs Houston Texans | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

New Orleans Saints vs New York Giants | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

Philadelphia Eagles vs Denver Broncos | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

New York Jets vs Dallas Cowboys | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

Carolina Panthers vs Miami Dolphins | 11:00 | DAZN (Míralo en vivo) |

Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers | 14:05 | DAZN (Míralo en vivo) |

Arizona Cardinals vs Tennessee Titans | 14:05 | DAZN (Míralo en vivo) |

Cincinnati Bengals vs Detroit Lions | 14:25 | DAZN (Míralo en vivo) |

Los Angeles Chargers vs Washington Commanders | 14:25 | DAZN (Míralo en vivo) |

Buffalo Bills vs New England Patriots | 18:20 | DAZN (Míralo en vivo), Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN |

Lunes 6 de octubre

Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs | 18:15 | DAZN (Míralo en vivo), Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN, ESPN 4 |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J12 del Apertura 2025

OF