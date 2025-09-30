La temporada regular 2025 de la NFL sigue avanzando y llega a la Semana 5, con partidos decisivos para equipos que buscan mantenerse en la pelea. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.El duelo de jueves entre Rams y 49ers abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como New Jets vs Cowboys, y el duelo del domingo por la noche entre Bills vs Patriotss, uno de los más esperados por la afición. Además, el Monday Night ofrecerá en su cartelera en enfrentamiento Jaguars vs Chiefs.Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF