Querétaro vs Puebla abrirán la agenda de partidos de la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025 el sábado. Los Gallos llegan con la urgencia de sumar puntos que los alejen del fondo de la tabla, mientras que La Franja intentará cortar la racha negativa que arrastra en el campeonato. A continuación, te compartimos el horario y las opciones para que lo veas EN VIVO.

Cómo llegan Querétaro y Puebla a la Jornada 12 de la Liga MX

Puebla vive un momento crítico en el actual torneo. El equipo camotero no encuentra regularidad y sigue sumando derrotas que lo mantienen como último lugar de la Tabla General. En su más reciente presentación cayó 0-2 frente a Chivas, resultado que significó la octava derrota del torneo. Con apenas cinco puntos tras once jornadas, la situación de los dirigidos por Hernán Cristante es complicada y, aunque el estratega ha asumido la responsabilidad, los números reflejan un panorama oscuro en sus aspiraciones.

Por su parte, Querétaro tampoco atraviesa un buen momento. Con solo dos victorias y dos empates, los Gallos Blancos suman ocho unidades que los tienen en la penúltima posición de la clasificación, apenas por encima de Puebla. Su último triunfo fue en la J9 contra Pachuca (0-2), pero desde entonces no han ganado. Un empate ante Cruz Azul y la derrota frente a Tigres marcaron sus últimos partidos, confirmando las dificultades que enfrenta el plantel.

El duelo será entre los dos coleros del torneo, lo que aumenta la tensión y la necesidad de ambos por rescatar algo positivo. Querétaro buscará aprovechar su localía en La Corregidora para repetir lo hecho en el Clausura 2025, cuando derrotó 2-0 a Puebla en el mismo escenario. En cambio, los camoteros intentarán romper su mala racha y dar un golpe de autoridad para no hundirse más en el fondo de la tabla.

El encuentro de la Jornada 12 se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, con inicio programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Puebla

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás conocer los resultados en las redes sociales de los dos equipos y a través de EL INFORMADOR.

