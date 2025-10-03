Tigres vs Cruz Azul protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los regiomontanos vienen al alza bajo el mando del argentino Ángel Correa, mientras que los celestes quieren retomar el paso luego de caer en Tijuana y ceder el liderato. En caso de que quieras ver el partido, te damos a conocer el horario y los canales que lo transmitirán EN VIVO para que no te lo pierdas.

Cómo llegan Tigres y Cruz Azul a la Jornada 12 de la Liga MX

Tigres llega con buen momento anímico y futbolístico. El conjunto felino suma dos victorias al hilo (Atlas y Querétaro) y ha logrado consolidar un estilo ofensivo a pesar de la ausencia del histórico André-Pierre Gignac, que sigue lidiando con lesiones. Con saldo de 22 puntos, ocupa el quinto lugar de la Tabla General y está a solo tres de la cima, por lo que este duelo ante La Máquina es clave para sus aspiraciones.

Por su parte, Cruz Azul sufrió un duro golpe al perder el invicto en la J11 frente a Xolos en un partido especial marcado por el retiro del portero Jesús Corona. La expulsión temprana condicionó el esquema de Nicolás Larcamón y los celestes no pudieron reaccionar. Sin embargo, los capitalinos sumaban diez jornadas sin derrota y se mantienen como uno de los equipos más sólidos del torneo, con jugadores en gran nivel y un ataque capaz de complicar a cualquier rival.

En los antecedentes más recientes en el Universitario, Tigres ha mostrado dominio sobre Cruz Azul, aunque eso no garantiza el resultado. La Máquina quiere demostrar que lo ocurrido en la frontera fue un accidente y buscará sumar tres puntos clave en la pelea por los primeros lugares.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 12, se jugará este sábado 4 de octubre en el Estadio Universitario, en Monterrey, Nuevo León, con inicio para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Cruz Azul

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y conocer los resultados de este y otros partidos por medio de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 4 de octubre, 19:00 horas

Sábado 4 de octubre, 19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

