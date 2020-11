Liga MX: Atlas voltea hacia Santos en busca de refuerzos

Si de algo sufrió Atlas en el torneo fue en la creación de goles, los Zorros consiguieron 13 anotaciones a favor y en donde sus delanteros Ignacio Jeraldino y Javier Correa hicieron, entre los dos, la raquítica marca de dos goles, uno cada uno.

Es por eso que el nuevo presidente del equipo tapatío, José Riestra, ya está en pleno análisis de lo que necesita el equipo para el próximo torneo y una opción muy latente es voltear a ver a su “hermano” Santos Laguna, que tiene jugadores atractivos, no solo para Atlas, sino para cualquier escuadra.

Los nombres que han sonado en la Madriguera son los de Eduardo Aguirre y Diego Valdes, aunque fuentes externas apuntan a que los rojinegros quieren un pez gordo e intentarán conseguir a Julio Furch, goleador del Santos.

“Sin duda en Santos hay jugadores candidatos bastante interesantes, como los hay en otros clubes. También hay que entender que si bien hay algo que nosotros podemos querer y lo que Santos traiga en mente, en su planeación. No digo el nombre o los nombres de los jugadores que nos quieren poner en la mesa, pero ya me imagino quiénes son, pero hay que hacer la lucha, entender si se puede o no, pero primero es el análisis interno”, dijo el directivo atlista.

Uno de los principales objetivos de Riestra es sacar al Atlas del hoyo en el que está metido.

El Guard1anes lo terminaron en el lugar 16 con solamente 14 puntos de 51 posibles, están a 18 puntos de salir del fondo de la tabla de cocientes y todo tiene un porqué: los Zorros son el peor equipo de todo 2020, y es que tienen la marca de menos puntos logró en todo el año con 23, jugando como local con 10, mientras que como visitantes hicieron 13, dejando en claro que el Estadio Jalisco es una casa de papel y que jamás pesó la localía.

Tomando en cuenta que se canceló el Clausura 2020 por la pandemia de coronavirus, Atlas disputó cinco partidos de los cuales ganó uno y perdió cuatro, mientras que en el todavía activo Guard1anes 2020, disputó ocho, ganó dos, empató uno y perdió cinco, dejando la marca total en todo el año de 13 juegos como local, con tres triunfos, un empate y nueve descalabros, una cifra paupérrima para un equipo que pretende dejar los últimos lugares de la tabla de cocientes y que recientemente estrenó presidente en la figura de José Riestra.

Los equipos que resultaron verdugos del Atlas en este 2020 en el mismísimo Estadio Jalisco fueron Puebla, Morelia, Pachuca y Chivas en el primer semestre, mientras que los Zorros sucumbieron ante Pumas, Toluca, Pachuca, Necaxa y Puebla en el segundo semestre del año, por lo tanto, esos 23 puntos, hacen que sea el peor equipo de todo el año.

JL