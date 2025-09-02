José Altuve disparó un jonrón de dos carreras y un sencillo impulsor, y el mexicano Ramón Urías también se fue profundo para respaldar un sólido inicio de Luis García, llevando a los Astros de Houston a una victoria de 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El venezolano García (1-0) obtuvo la victoria en su regreso después de estar fuera más de dos años mientras se recuperaba de una cirugía.

El juego estaba empatado con un out en la quinta cuando el cubano Yordan Álvarez bateó un sencillo antes de avanzar a segunda con un rodado de Altuve. El boricua Carlos Correa luego pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Álvarez y darle a Houston una ventaja de 4-3.

Cam Smith pegó un sencillo con dos outs en la sexta para sacar a Yusei Kikuchi (6-10) antes de robarse la segunda base. El hondureño Mauricio Dubón recibió una base por bolas y el segundo doble del día del dominicano Jeremy Peña impulsó a Smith para poner la pizarra 5-3.

Álvarez añadió un sencillo impulsor en la octava antes de que el jonrón de Altuve pusiera el partido 8-3.

Zach Neto conectó un jonrón en solitario y Jo Adell añadió un cuadrangular de dos carreras para los Angelinos, cuya racha de dos victorias consecutivas fue interrumpida.

García retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Neto conectara un jonrón para abrir la cuarta entrada.

Kikuchi permitió ocho hits y cinco carreras en cinco entradas y dos tercios.