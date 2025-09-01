Atlas Femenil derrota a Mazatlán y suma tres puntos de oro

El Atlas Femenil cumplió en casa y consiguió un triunfo importante en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, al vencer 2-1 a Mazatlán en el Estadio Jalisco, en un partido donde las Rojinegras mostraron carácter y contundencia en los momentos clave.

Desde el silbatazo inicial, las dirigidas por Roberto Medina salieron con la intención de imponer condiciones, manteniendo la posesión del balón y buscando constantemente el arco rival. El dominio pronto se reflejó en el marcador, cuando al minuto 15 la experimentada defensora Dirce Delgado aprovechó un balón suelto dentro del área para abrir el marcador con un remate certero.

El segundo gol cayó al minuto 28, obra de la volante rojinegra que recién había ingresado en sustitución de Dany Cruz. Con un disparo colocado, amplió la ventaja 2-0 para dar tranquilidad a la escuadra tapatía antes del descanso.

Para la segunda mitad, Mazatlán intentó reaccionar y encontró premio a su insistencia al minuto 78, cuando Sinoxolo Cesane recortó distancias con un disparo cruzado que dejó sin opciones a la guardameta local. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y Atlas se llevó el triunfo por 2-1.

Con esta victoria, las Rojinegras suman tres puntos vitales que les permiten mantenerse con el sueño de lograr la clasificación al llegar a nueve unidades. Su siguiente compromiso será el viernes 5 de septiembre ante Querétaro Femenil en el Estadio Jalisco, en punto de las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la Jornada 10.

SV