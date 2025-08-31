Atlas, experto en derrumbarse al final

Lo del Atlas en este Apertura 2025 ya dejó de ser casualidad: es costumbre. Siete jornadas y en seis de ellas el equipo rojinegro se ha desplomado en los minutos finales, dejando escapar puntos y exhibiendo una fragilidad defensiva que raya en lo ridículo. Con 19 goles recibidos en apenas siete partidos, los Zorros presumen, si es que puede llamarse así, la peor defensa del torneo.

Todo comenzó en Puebla, cuando pese a ganar 3-2, Édgar Guerra les marcó al minuto 84. Después vino Cruz Azul, que al 90’, con Ángel Sepúlveda, les arrebató el triunfo y el sueño de hilar victorias. Monterrey fue más cruel: Germán Berterame les vacunó al 81’ y 90’, para firmar un 3-1 lapidario.

Contra Querétaro la historia se repitió con tintes dramáticos. Los Zorros iban 3-1 al 90’, pero Rodrigo Bogarín y Lucas Rodríguez en tiempo agregado sentenciaron un empate de pesadilla. América tampoco perdonó: Atlas ganaba 2-1, pero Saint-Maximin al 88’ y Víctor Dávila al 92’ destrozaron cualquier ilusión rojinegra.

Y ahora, en Ciudad Universitaria, el partido era tan malo que un 0-0 parecía lo justo. Pero al 92’, Aaron Ramsey firmó otro episodio de la novela de terror que vive el Atlas: derrotas y goles encajados sobre la hora.

La realidad es clara: Cocca no encuentra un equipo fuerte ni mucho menos resistente. Atlas es un plantel que se cansa, que se distrae, que se derrumba cuando más necesita entereza. Los números son lapidarios: seis partidos sin ganar y una zaga que no compite ni con equipos de la parte baja.

Sin conferencia, pero con tormenta

Para colmo, tras la derrota en CU, Diego Cocca ni siquiera pudo dar la cara. La conferencia de prensa fue cancelada porque el estadio se encontraba inundado. Ironías del destino: en Atlas, cuando no llueve, diluvia.

