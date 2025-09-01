Fernando Gago se retiró entre insultos tras la derrota de Necaxa ante Xolos (VIDEO)

La jornada 7 del Apertura 2025 dejó un clima de tensión y frustración para Fernando Gago, técnico de Necaxa, quien abandonó el Estadio Caliente entre abucheos e insultos de los aficionados después de la derrota de su equipo 3-0 ante los Xolos de Tijuana.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo Gago se retira del terreno de juego mientras recibe la furia de la afición e incluso un vaso es lanzado hacia él.

En cuanto al partido, los Xolos demostraron una vez más su solidez como locales. El equipo de la frontera logró una victoria contundente, con goles de Frank Boya, quien anotó un doblete (41' y 51'), y Adonis Preciado (85'), que completó la goleada. Los Rayos, por su parte, se vieron completamente superados y además jugaron más de una hora con 10 hombres, tras la expulsión de Ricardo Monreal al minuto 28.

Con esta victoria, Tijuana ascendió al séptimo puesto de la tabla, manteniendo vivas sus opciones de clasificación directa a la liguilla. En cambio, Necaxa se queda atrapado en una racha negativa, con Gago enfrentando el rechazo de los aficionados que cuestionan su proyecto.

�� ¡Fernando Gago se fue de la cancha entre insultos, reclamos y hasta un vaso con líquido que le aventaron!



Al momento de estar abandonando la cancha tras la derrota de #Necaxa por 3-0 ante #Xolos, Fernando Gago recibió abucheos, insultos y reclamos de los aficionados que… pic.twitter.com/4FuODcqdDL — Rogelio Dávila (@rogeliodavila22) September 1, 2025

SV