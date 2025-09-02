Naomi Osaka eliminó a Coco Gauff 6-3, 6-2 en el Abierto de Estados Unidos con un tenis mucho más confiado y consistente para alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en cuatro años y medio.

La número 23 del ranking fue mejor en todo momento que Gauff, número 3 del mundo, cuyos repetidos errores realmente marcaron la diferencia en el estadio Arthur Ashe.

Osaka no había llegado a esta instancia de un torneo grande desde el Abierto de Australia de 2021.

“Este es un territorio un poco inexplorado en este punto de mi carrera”, dijo Osaka, de 27 años, quien nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Simplemente lo estoy disfrutando. Me estoy divirtiendo. Estoy pudiendo jugar contra las mejores jugadoras del mundo”.

La japonesa se enfrentará a la número 11 Karolina Muchova de República Checa por un lugar en las semifinales. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y semifinalista en Nueva York los últimos dos años, avanzó con una victoria de 6-3, 6-7 (0), 6-3 sobre la número 27 Marta Kostyuk, de Ucrania.

Contra Gauff, Osaka mostró la actitud y lo que es más importante, el gran servicio y los potentes golpes que la han llevado a ganar cuatro majors, todos en canchas duras. Eso incluye títulos en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y en el Abierto de Australia en 2019 y 2021.

Su trofeo más reciente en Melbourne Park fue la última vez que la nipona llegó a la cuarta ronda de un Grand Slam hasta este partido contra Gauff, una jugadora de 21 años de Florida que posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio de este año.

Osaka regresó al circuito la temporada pasada después de una licencia de maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.

Gauff comenzó nerviosa. Y aunque su servicio estuvo bien, otros golpes le causaron problema. Terminó con 33 errores no forzados, muy por encima de los 12 de Osaka.

Además, el servicio y la devolución de Osaka fueron formidables. Ganó 32 de los 38 puntos que sirvió 15 de 16 cuando sus primeros servicios entraron y nunca enfrentó un solo punto de quiebre. También convirtió las cuatro oportunidades de quiebre que tuvo.

Un punto clave: Osaka utilizó su gran derecha, su mejor golpe, para atacar los derechazos de Gauff, su peor golpe.

Al final del primer set, Gauff había cometido 16 errores no forzados y Osaka solo cinco. Al final del partido, 20 de los errores no forzados de Gauff fueron del lado de la derecha.