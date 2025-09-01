Chivas se reúne con familia del aficionado agredido y pide levantar denuncia

La directiva de Chivas se reunió con los familiares del aficionado de Cruz Azul que fue agredido en el estacionamiento del Estadio Akron, después de que denunciara en redes sociales que algunos aficionados del Guadalajara lo agredieron.

A través de un comunicado de prensa, la dirigencia rojiblanca informó que ha dado seguimiento al caso y se reunió con los familiares del aficionado afectado para continuar con la investigación.

“Sobre el incidente en la zona de estacionamiento, reportado en redes sociales, el Estadio AKRON informa que, como parte del seguimiento que se le ha dado al caso y del respectivo proceso de investigación interno, contactamos a la familia de la persona afectada y este lunes los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible”, informó el club.

Asimismo, se indicó que pusieron a su disposición acompañamiento legal con el fin de que presenten una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Además de haberles ofrecido acompañamiento legal, se les exhortó a levantar la denuncia ante la Fiscalía del estado. Estaremos atentos a ese proceso para colaborar con la investigación de las autoridades correspondientes y continuar brindando apoyo a la familia”, agregó.

Finalmente, enviaron un mensaje a los aficionados que asisten al Estadio Akron, destacando el compromiso con la sana convivencia y la tolerancia, valores que deben prevalecer en el fútbol mexicano.

“Queremos reafirmar nuestra postura y compromiso de promover la cultura de la paz, la sana convivencia y la tolerancia, a la vez que hacemos un llamado para que todos los asistentes a nuestro estadio y a cualquier otro recinto hagan lo mismo en pro del fútbol mexicano”, concluyó.

SV