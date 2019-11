Le dan las gracias a Pochettino

Menos de seis meses después de llevar al Tottenham a la Final de la Champions League, Mauricio Pochettino fue despedido por el club inglés tras el mal inicio de temporada en la Premier League.

El dueño del Tottenham, Daniel Levy, dijo que la directiva “se había resistido” a tomar la decisión, pero que lo hicieron pensando en “los intereses del club”.

Pochettino se marcha de los Spurs tras cinco años y medio de un proceso en el que el timonel argentino dio un vuelco al equipo, convirtiéndolo en contendiente al título de la Premier y en la Champions, pero nunca pudo alzar un trofeo.

El equipo marcha en la decimocuarta posición en el torneo doméstico y ha ganado sólo tres de 12 partidos en la campaña. Apenas suman seis victorias en la Premier desde febrero.

En ese mismo periodo, Pochettino llevó a los londinenses a su primera Final de la Champions, la cual perdieron ante el Liverpool en junio pasado.

“No es una decisión que la junta directiva se ha tomado a la ligera, en lo absoluto”, comentó Levy.

Pochettino, ex zaguero argentino, tomó las riendas en 2014 de un Tottenham que estaba a una distancia sideral de los grandes de Inglaterra. No tardó en ensamblar uno de los planteles más dinámicos y excitantes de la historia reciente de la Premier League, a pesar de no tener mucho dinero para gastar en el mercado de transferencias cuando el club se embarcó en el proyecto de construir.

De la mano del argentino, surgió el núcleo de jugadores que conformó la columna vertebral de la Selección inglesa que alcanzó las Semifinales del Mundial de Rusia 2018, encabezada por Kane y el volante Delle Alli.

Después de terminar en la quinta posición en su primera temporada, el Tottehham figuró tercero, segundo, tercero y cuarto en sus siguientes cuatro campañas completas al frente del club.

Su gran logro con Tottenham fue la marcha a la disputa por la Champions. Luego de superar con lo justo la Fase de Grupos, vencieron a Borussia Dortmund, Manchester City y Ajax para alcanzar la Final.