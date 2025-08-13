Oris, la marca independiente de relojes suizos mecánicos, presenta a su nuevo Embajador, Benjamín Gil, estrella del béisbol mexicano, de Grandes Ligas; coach consolidado de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Selección Mexicana, y de los Charros de Jalisco.

Desde hace años, Oris mantiene una estrecha relación con MLB, Grandes Ligas de Béisbol, basado en uno de los principios de alegría que conducen la marca, de construir comunidad a través de sólidas colaboraciones con organizaciones ambientales y comunitarias, donde el Rey del Deporte concreta este vínculo, con la fuerza de la comunidad.

“Esta ocasión es muy especial, por estar aquí en la ciudad de Guadalajara, cobijados por la hospitalidad de Macame Joyas, nuestro principal distribuidor de relojes, para presentar a Benjamín Gil, como Embajador Oris”, expresó Alberto Rodríguez, director de Oris México y Latinoamérica. “En Oris México tenemos un grupo de Embajadores de distintas disciplinas, que mientras disfrutan de la alegría de su trabajo usan nuestros relojes, y ese es nuestro objetivo en común, hacer sonreír a la gente”.

Benjamín Gil es reconocido por su notable trayectoria en el béisbol, inicio su carrera en ligas mayores en los Texas Rangers a los 20 años de edad, en 1993. En el 2002 obtuvo el aclamado Anillo de Serie Mundial con el triunfo del campeonato con los Anaheim Angels. En la Liga Mexicana de Béisbol jugo siete temporadas con los Toros de Tijuana, los Sultanes de Monterrey, los Dorados de Chihuahua y los Guerreros de Oaxaca. Ganó 4 campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico y 2 en Series del Caribe como jugador con los Tomateros de Culiacán. En el 2007 fue campeón con los Sultanes.

Siguiendo fiel al Rey de los Deportes, continuó su carrera como Mánager en el 2014, en la Liga Mexicana del Pacífico obtuvo 4 campeonatos con los Tomateros de Culiacán. En el 2023 llegó a Guadalajara para dirigir a los Charros haciéndolos campeones de la temporada 2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Aparte de ser el Manager de nuestra Selección Nacional Mexicana en tres ocasiones represente a nuestro país como jugador en eventos internacionales, 2 juegos Panamericanos y El Clásico Mundial de Béisbol en 2006”, expresó el nuevo Embajador Oris.

Alberto Rodríguez hizo entrega a Benjamín Gil de un Aquis Depth Gauge, uno de los relojes de alto rendimiento más innovadores y distinguidos de la marca que emplea los principios científicos de la Ley de Boyle-Mariotte para medir la profundidad durante la inmersión, en su versión con brazalete de acero inoxidable y su correa de caucho negra.

Evento: Presentación de ORIS de Macame. Fecha: Miércoles 16 de julio. Lugar: Puerta de Hierro. Cita: 12:00 pm.

CP