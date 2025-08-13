El combate que busca opacar pelea de Canelo Álvarez va Terence Crawford

Se acerca una de las peleas más esperadas del año por aficionados y expertos del deporte, que promete ser de las mejores de 2025: el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford.

Los seguidores del boxeo esperan con entusiasmo este gran encuentro, que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Sin embargo, un combate inesperado amenaza con robar protagonismo a esta tan anticipada pelea.

El combate que busca opacar la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La influencer y rapera Lil Tay ha lanzado un desafío que ha sorprendido a sus seguidores y al público en general. Ha retado a la modelo, Sophie Rain, a una pelea en el cuadrilátero y le ofreció la suma de 60 millones de dólares para que acepte el enfrentamiento.

Combate entre Lil Tay y Sophie Rain

Aunque el desafío ya fue lanzado, persiste la duda sobre si se trata de un reto genuino o simplemente de una estrategia publicitaria. Este tipo de movimientos no serían ajenos a la personalidad de Lil Tay, conocida por su carácter mediático y polémico.

Con dos combates tan distintos en el horizonte, queda por ver cuál logrará acaparar la atención del público. Mientras Canelo y Crawford se preparan para una de las peleas más esperadas del año, el reto de Lil Tay podría convertirse en un inesperado espectáculo mediático.

Por ahora, Sophie Rain no ha dado una respuesta pública a la propuesta. Aun así, el enfrentamiento ha provocado una gran ola de comentarios en redes sociales, lo que confirma que Lil Tay continúa siendo una figura rodeada de polémica.

AS