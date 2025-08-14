Este jueves, el técnico argentino Diego Cocca arribó al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Tlajomulco de Zúñiga para comenzar su segunda etapa al frente de los rojinegros del Atlas.

Bicampeón con el club en 2021 y 2022, Cocca respondió rápidamente al llamado de la directiva, encabezada por Alejandro Irarragorri, José Riestra y Aníbal Fájer para asumir el reto de sacar al equipo del difícil momento futbolístico que atraviesa.

"Feliz, feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas nunca. Estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo más rápido posible para venir, porque es un club que me dio mucho y que quiero mucho", declaró Cocca desde la terminal aérea.

El estratega señaló que el contacto con la directiva fue reciente y que en apenas dos días se concretó su llegada. "Me llamó Alejandro y a los dos días ya estábamos preparando los vuelos. Venimos con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy por la tarde y pensar en el próximo partido", añadió.

Tras su arribo, Cocca se trasladó directamente a la Academia AGA, donde dirigió su primer entrenamiento vespertino. Su presentación oficial ante la prensa está programada para este viernes al mediodía. El nuevo timonel tendrá apenas tres sesiones de trabajo, jueves, viernes y sábado, para preparar el duelo del domingo ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025.

"Volver al futbol mexicano para mí es algo muy grato, pero volver al Atlas es muchísimo más. Estoy consciente de la situación del club y confío en que podemos volver a ser un equipo competitivo que sepa ganar. Mi compromiso es total", afirmó el técnico, visiblemente emocionado por reencontrarse con la afición rojinegra y con la ciudad donde alcanzó la gloria.

OF