Las estadísticas no cuentan: Ángel Hoyos

Atlas se medirá el próximo sábado por la noche a La Máquina de Cruz Azul, el líder de la competencia en un auténtico duelo de David contra Goliat, y es que los Rojinegros son el último lugar de la tabla general con sólo dos puntos. Pero para el técnico de los Zorros, Ángel Guillermo Hoyos, la diferencia entre ambos equipos solo es estadística, y este factor no cuenta para llevar a cabo su trabajo.

"Si me pongo a pensar en eso, no podría trabajar en ese sentido, por el hecho de que ya se da por hecho una situación que se manifiesta en una tabla de posiciones, yo trabajo al revés, buscando crecimiento"

"Si me pongo a pensar en eso, no podría trabajar en ese sentido, por el hecho de que ya se da por hecho una situación que se manifiesta en una tabla de posiciones, yo trabajo al revés, buscando crecimiento, trabajamos para el jugador por que la evolución sea completa, y que ellos tengan las herramientas para que puedan ejecutar, en ningún momento miro la tabla de posiciones y diferencia de goles, porque no es mi estilo, sino crecer y progresar, para aprender y después la ejecución el tiempo lo dirá", comentó el técnico rojinegro al finalizar el entrenamiento de este miércoles.

El timonel sudamericano ya dirigió dos partidos, uno de Liga MX ante Tijuana y otro ante Zacatepec en Copa MX. Luego de esos dos partidos, Hoyos considera que hay cosas positivas en su equipo, pero sobre todo evolución futbolística de cara al futuro que se avecina.

"Personalmente vi cosas muy positivas, de un partido a otro también vi evolución de cosas que realmente entusiasma de cara al futuro de ver la posibilidad de jóvenes que se convierten en una realidad en el sentido competitivo, esto es un paso o un tiempo en ese sentido, creo que hay una valentía en el caso de la institución a una propuesta y hace que uno pueda elogiar públicamente esa decisión", comentó.

JM