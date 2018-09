No hay desilusión en Atlas: Duque

A pesar de tener un torneo para el olvido, con números deplorables que dicen que Atlas es el último lugar de la clasificación general con sólo dos puntos en nueve jornadas, el delantero colombiano Jefferson Duque dijo que en el vestuario no existe la desilusión, toda vez que están prácticamente eliminados de toda posibilidad de avanzar a la Liguilla, y eso que apenas va medio torneo de Apertura 2018.



"No existe la desilusión porque nos miramos y sabemos que podemos dar más. Hemos hecho buenos partidos, los últimos se nos han ido de las manos. Nos invita a mejorar por la clase de jugadores que tenemos", comentó el ariete cafetalero.



Sobre el rival del próximo sábado, el Cruz Azul, Jefferson Duque aclaró que irán con todo por el triunfo, tomando en consideración que La Máquina ya perdió el invicto y es un equipo al que se le puede hacer daño, pero que tiene futbolistas que pueden causar estragos en la zaga rojinegra.



"Es uno de los que va a pelear el título, es un equipo muy ordenado, en donde nosotros tenemos que estar atentos, ellos van de locales, vamos a hacer un partido inteligente, sabemos que no podemos dar espacios porque tienen grandes jugadores que en cualquier momento nos pueden marcar", siguió Duque.

