Lamentan poco crecimiento de la natación mexicana

En medio de toda la polémica que envuelve a la Federación Mexicana de Natación (FMN) y al deporte mexicano, la histórica nadadora Fernanda González lamentó el poco crecimiento que ha tenido su deporte en el país.

Según lo afirma González, gracias a la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), misma que es presidida por Ana Gabriela Guevara, la natación nacional se encuentra ''a milenios'' de distancia de los primeros planos a nivel mundial.

''No estamos a años, sino a siglos luz de las marcas mundiales. Y ahora con esta dirección estamos a milenios. Qué tristeza que después de 20 años yo siga siendo la mejor dorsista de un país de 120 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales el menos del uno por ciento somos olímpicos''.

''Soy la mejor dorsista de la historia en este país, tengo todos los récords y me enorgullece pero también me da tristeza que no haya una nadadora que a la fecha me supere, 20 años después. Esto no significa que se nos deba retirar el apoyo a la natación ni a otros deportes, sino que hace falta más atención, infraestructura y lo de siempre: dinero'', contestó Fernanda González a David Faitelson, periodista que expresó su respaldo a la gestión de Guevara como titular del deporte en el país.

Asimismo, la nadadora olímpica lamentó que dentro de la Conade no cuenten con los instrumentos ni elementos necesarios para llevar a buen puerto una preparación de primer nivel.

''No es posible que en las instalaciones de Conade no funcionen las máquinas para proporcionar fisioterapia a los atletas (me incluyo), que los fisioterapeutas tengan que comprar su propio material y que se paguen a destiempo las becas, cuando muchos atletas tienen eso como su único ingreso'', finalizó la deportista.

Recientemente, ante todas las acusaciones y polémicas que han girado en torno a la Conade, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pedirá una investigación a la Secretaría de la Función Pública para revisar la labor de Ana Guevara.

