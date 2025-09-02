La Selección Mexicana, víctima de la delincuencia en Oakland

La inseguridad que aqueja a la zona de Oakland, California, alcanzó a la Selección Mexicana de futbol y, a una parte de la prensa nacional, en la víspera del partido amistoso contra Japón que se disputará el próximo sábado 6 de septiembre.

De acuerdo con reportes desde Estados Unidos, el combinado Tricolor sufrió un robo luego de que sujetos desconocidos forzaran el candado de uno de los transportes del equipo, estacionado en las inmediaciones del hotel de concentración. Los perpetradores se llevaron un baúl de utilería que contenía material de entrenamiento, aunque sin afectar directamente a jugadores, cuerpo técnico o utileros.

“Solo se robaron algunas cosas para entrenar”, trascendió desde la delegación mexicana, que confirmó que no hubo personas lesionadas y que el incidente quedó únicamente en pérdidas materiales.

No solo el Tri fue blanco de la delincuencia. También se reportaron casos de periodistas que acompañan a la Selección y que sufrieron robos de equipo de trabajo, lo que ha encendido la preocupación entre la delegación mexicana y los medios de comunicación que cubren la gira.

Este episodio ocurre en la antesala de un par de compromisos para el equipo dirigido por Javier Aguirre en esta Fecha FIFA de septiembre, con miras a la Copa del Mundo 2026.

El primero será frente a Japón este sábado a las 20:00 horas, en el que se revivirá el antecedente del último choque entre ambas selecciones, disputado en noviembre de 2020 en Austria, con triunfo 0-2 para México gracias a los goles de Raúl Jiménez e Hirving “Chucky” Lozano.

La Federación Mexicana de Futbol analiza reforzar medidas de seguridad para el resto de la concentración, con el objetivo de evitar que la delincuencia vuelva a empañar la preparación del Tricolor.

