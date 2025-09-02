¡"Toy Story 1" regresa a los cines mexicanos; aquí los detalles!

La película animada que marcó a generaciones, Toy Story, regresa a la pantalla grande para celebrar tres décadas desde su estreno en 1995. Woody, Buzz y compañía volverán a emocionar a los niños de los 90' que ahora son adultos y a los nuevos niños del milenio.

Fue hace 30 años cuando conocimos la historia secreta de los juguetes de Andy, que cobran vida cuando los humanos no los ven. La llegada del moderno Buzz Lightyear pone en peligro el lugar de Woody como favorito, y da inicio a una aventura llena de celos, amistad y trabajo en equipo, con frases inolvidables como “¡Al infinito y más allá!” y canciones de la infancia como“Yo soy tu amigo fiel”.

¿Cuándo se estrenará Toy Story (1995) en cines en México?

Las principales cadenas de cine —o sea: Cinépolis y Cinemex— en México han confirmado el reestreno de la cinta original de Toy Story para el jueves 11 de septiembre. Además, la preventa de boletos comenzará el jueves 4 de septiembre, por lo que los fans ya pueden prepararse para conseguir sus entradas.

Este reestreno promete llenar las salas de nostalgia, especialmente para quienes vieron la película en su estreno original o crecieron con ella. Aunque la franquicia ya cuenta con cuatro entregas, en esta ocasión solo se proyectará la primera película.

Así que si alguna vez te preguntaste qué hacen los juguetes cuando nadie los ve, es momento de volver a descubrirlo en el cine.

