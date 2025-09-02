La primera mitad del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ha dejado un panorama que rompe con varios pronósticos iniciales. Mientras que América, Tigres y Pachuca confirman su papel de favoritas, el protagonismo inesperado de Toluca, el intento de estabilización por parte de Atlas y la caída de equipos tradicionales como Chivas marcan el rumbo de un torneo que promete una segunda vuelta intensa.

Chivas, irreconocible

La nota negativa la pone Chivas, que atraviesa un torneo atípico. Ubicadas en el décimo peldaño con 14 unidades, las rojiblancas han mostrado irregularidad tanto en el funcionamiento como en la contundencia. La falta de solidez defensiva y los puntos cedidos ante rivales a los que, en el papel, debían superar, han golpeado sus aspiraciones. Este retroceso evidencia la necesidad de replantear su esquema y recuperar la identidad competitiva que las distinguía, si no quieren quedar fuera de Liguilla.

Atlas, en busca de estabilidad

El caso de Atlas también refleja un equipo en transición. En el duodécimo puesto con 9 unidades, las rojinegras han quedado lejos de su mejor versión. Si bien muestran destellos de mejoría, la falta de regularidad y los problemas en la definición les han impedido escalar posiciones. La segunda parte del torneo será clave para saber si pueden convertirse en un equipo de liguilla o resignarse a un torneo de mero trámite.

Toluca, la gran revelación

El cuarto lugar de las Diablas no es casualidad. El conjunto mexiquense ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, algo que históricamente le había costado trabajo consolidar. Con un plantel compacto y la capacidad de aprovechar sus partidos en casa que las mantiene con paso perfecto en el Nemesio Diez, las escarlatas han dado un salto de calidad que lo coloca como una amenaza real en liguilla. Su desempeño refleja un proyecto que empieza a consolidarse más allá de las individualidades.

Una segunda vuelta con lideresas definidas

Con América, Tigres y Pachuca sólidas en los primeros lugares, parece muy complicado que algún equipo las pueda derrocar de sus sitios privilegiados. Sobre todo, porque las Águilas también marchan como la mejor ofensiva con 36 goles, las Amazonas son la mejor defensiva con 6 goles en contra y las Tuzas cuentan con la goleadora del torneo, Charlyn Corral, quien ostenta 10 dianas a cuenta personal.

