Está lejos la posibilidad de una invasión a Venezuela: experto

Para Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela está "lejos" de concretarse.

Esto luego del ataque de la armada naval de los Estados Unidos a una embarcación pequeña y que presuntamente estaba cargado con drogas, siendo procedente de Venezuela, en hecho ocurrido en el océano Atlántico.

"Vamos a seguir viendo presencia de militares y de la Fuerza Naval de Estados Unidos en aguas internacionales cerca a Venezuela, pero está lejos la posibilidad real de que hubiese una invasión, lo cual, no cual no quiere decir que no puedan ejercer presión importante que complique la existencia del régimen de Maduro".

Una posible invasión de Estados Unidos hacia el país sudamericano implicaría costos en materia económica, política y militar, comentó el académico.

Eduardo González explica que las acciones se tratan de los intentos del gobierno de Estados Unidos por desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde hace varios años.

"Me parece que buscan generar desestabilización dentro de las Fuerzas Militares en Venezuela y de alguna forma que eso sea utilizado por la oposición para lograr tumbar al gobierno de Maduro".

González señaló que en los próximos días y semanas puede continuar la escalada de presiones y acciones militares de Estados Unidos en la zona cercana a la costa venezolana. A la par, recordó que hay países sudamericanos con gobiernos de derecha, por ejemplo, Bolivia o Argentina, lo cual puede ser de utilidad para el gobierno de Donald Trump.

