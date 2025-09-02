Trump presume operativo militar contra el Tren de Aragua; 11 abatidos en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas armadas de su país dieron de baja a once miembros del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra una embarcación dedicada al transporte de drogas en el Atlántico.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario compartió un video difundido por el Comando Sur del Ejército estadounidense, en el que se observa cómo una lancha es rastreada y, segundos después, destruida con el impacto de un misil.

Trump indicó que en la operación murieron once presuntos “narcoterroristas”, a quienes identificó como integrantes del Tren de Aragua, organización que su administración ha catalogado oficialmente como grupo terrorista.

"Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos", agregó Trump en su comunicado.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

YC