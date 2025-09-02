La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara al Mundial 2026, y en medio de esta concentración en territorio californiano, Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca e integrante del Tricolor, aseguró que el grupo está comprometido en aprovechar los duelos ante Japón y Corea del Sur como una verdadera prueba para medir su nivel actual.

“Creo que lo importante es seguir probándonos, ver dónde estamos parados contra rivales de mucha calidad. Japón y Corea son selecciones muy dinámicas que nos van a exigir distinto a lo que vivimos en la Copa Oro. Estos partidos servirán para ver qué tan preparados estamos”, señaló Ruiz en zona mixta, tras el entrenamiento del equipo en Oakland.

El jugador subrayó que, pese a los rumores de una salida al extranjero durante el verano, su presente está totalmente enfocado tanto en la Selección como en su club. “Mi cabeza está aquí, en la Selección y en Toluca, que es lo más certero. Estoy muy contento en mi equipo y todavía más de estar representando a mi país. Si se da la oportunidad de ir afuera en el futuro, claro que me encantaría, pero hoy pienso en el presente”, explicó.

Sobre su relación con Javier Aguirre, técnico del Tri, Ruiz aseguró que el objetivo grupal está bien definido: “Apenas vamos llegando, pero todos tenemos claro que la meta es ganar los dos partidos y, sobre todo, seguir sumando rumbo al Mundial, que es lo que realmente importa”.

Finalmente, el mediocampista recalcó que el reto es no conformarse con lo mostrado en la Copa Oro. “Más que mantener, la idea es mejorar. Seguir creciendo como grupo y combinar todo hacia el Mundial, que será especial porque se jugará en casa, frente a nuestra gente”, apuntó.

El Tri enfrentará a Japón este sábado a las 20:00 horas, y días después hará lo propio ante Corea del Sur, en la última prueba de esta Fecha FIFA.

MF