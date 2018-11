La FMF investigará declaraciones de Herrera, Cristante y Reyes

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó a través de una serie de comunicados que investigará las declaraciones de los técnicos Miguel Herrera (América), Hernán Cristante (Toluca), y Salvador Reyes (Santos).

Todos los incidentes ocurrieron durante los partidos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2018.

"¿De donde sacó seis minutos este güey?", preguntó Herrera al final del partido de ayer jueves ante Toluca. El tiempo agregado por el colegiado Adonai Escobedo permitió que los Diablos anotaran al 90+4' el gol que significó el empate 2-2.

"Es la tercera vez que el VAR con 'V' de vergüenza, afecta", dijo por su parte Cristante, técnico del Toluca, inconforme por el uso del videoarbitraje.

Salvador Reyes, técnico de Santos, criticó la actuación del técnico Luis Enrique Santander, que dirigió el encuentro entre los Laguneros y Rayados. Reyes también se mostró inconforme por la aplicación del videoarbitraje.

"El señor Santander sigue subido en su macho y no va a revisar la jugada, cuando es una mano separada del cuerpo en el área. No sé por qué no van a revisar".

De acuerdo al comunicado emitido por la FMF, "la Comisión Disciplinaria analizará las pruebas y demás documentos aportados para después emitir la resolución correspondiente."