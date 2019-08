Justin Thomas se apodera de la cima

La tercera ronda del BMW Championship se vio afectada por la lluvia, razón por la cual se suspendió el juego hasta que la tormenta pasara. Una vez reanudado, el campo de Medinah se mostró más lento con los greens muy suaves, lo que facilitó a los jugadores una estrategia más agresiva.

Además, por tercer día consecutivo, el récord del campo fue superado. Esta vez por el estadounidense Justin Thomas, quien finalizó el primer día empatando el récord que hasta ese momento era de 65 golpes. En esta ocasión, Thomas inició el recorrido con cinco birdies al hilo, lo que encendió las alarmas a todos los jugadores. Los segundos nueve hoyos no fueron diferentes al marcar dos águilas y dos birdies para un total de 61 golpes, 11 abajo de par. Después de esta espectacular ronda, el estadounidense, quien ya ha registrado uno de los pocos 59 en el tour, tomó una cómoda ventaja de seis impactos con un total de -21. Siguiendo a Thomas se encuentran sus compatriotas Tony Finau y Patrick Cantlay con -15.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer, ya calificado al Tour Championship la próxima semana en East Lake, busca simplemente mejorar su ranking clasificatorio en la FedEx, en el cual se encontraba al iniciar este torneo en el octavo puesto. Con una sólida tercera ronda de 69 golpes, tres abajo de par, el nacido en Reynosa se mantuvo muy constante durante toda la jornada registrando cuatro birdies y solamente un bogey. Tras este resultado, Ancer se encuentra empatado en el lugar 31 con un total de -7, con un día más por delante en donde, a pesar de estar muy lejos de los primeros puestos, se encuentra únicamente tres golpes detrás del Top-15.

El histórico Tiger Woods tuvo una buena ronda en donde finalizó con una tarjeta sin errores. Con cinco birdies en el día, Woods emocionó a los espectadores, quienes no perdieron segundo alguno de su juego a pesar de no tener posibilidades de ganar, además de estar lejos del Top-11, posición que necesita el ex número uno del mundo para calificar al último torneo de la Postemporada y defender el título.