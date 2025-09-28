Domingo, 28 de Septiembre 2025

Lanzan vaso con bebida al golfista Rory McIlroy y su esposa (VIDEO)

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver el momento en el que alguien del público lanza un vaso con bebida hacia el golfista y su pareja

El incidente ocurrió tras la competencia de four-ball de la tarde, donde el norirlandés y su compañero, Shane Lowry, consiguieron un punto para el Equipo Europeo. ESPECIAL

El golfista norirlandés Rory McIlroy y su esposa Erica Stoll, fueron agredidos con un vaso con bebida este sábado pasado en la Ryder Cup en Bethpage Black.

Luego de un tenso encuentro de Rory con aficionados estadounidenses, en videos compartidos en redes sociales se puede ver el momento en el que alguien del público lanza un vaso con bebida hacia el golfista y su pareja, tras la competencia de four-ball de la tarde, donde el norirlandés y su compañero, Shane Lowry, consiguieron un punto para el Equipo Europeo.

"En el video, Rory parece estar limpiándose el sombrero y preguntándole si está bien, para luego alejarse de los aficionados estadounidenses", publicó la cuenta de X del podcast Fore Play de Barstool Sports.

Aquí el video:

     

