El golfista norirlandés Rory McIlroy y su esposa Erica Stoll, fueron agredidos con un vaso con bebida este sábado pasado en la Ryder Cup en Bethpage Black.

Luego de un tenso encuentro de Rory con aficionados estadounidenses, en videos compartidos en redes sociales se puede ver el momento en el que alguien del público lanza un vaso con bebida hacia el golfista y su pareja, tras la competencia de four-ball de la tarde, donde el norirlandés y su compañero, Shane Lowry, consiguieron un punto para el Equipo Europeo.

"En el video, Rory parece estar limpiándose el sombrero y preguntándole si está bien, para luego alejarse de los aficionados estadounidenses" , publicó la cuenta de X del podcast Fore Play de Barstool Sports.

Aquí el video:

This is the incident yesterday where a member of the crowd threw a beer over Rory McIlroy and his wife Erica at the Ryder Cup.



This is unacceptable and I really hope we don’t see scenes like this again today. Let’s just celebrate a great spectacle of golf ��



�� @MovistarGolf https://t.co/2nTE1YHKR7 pic.twitter.com/vIdOGcdKbb— Flushing It (@flushingitgolf) September 28, 2025

