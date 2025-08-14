Julio Urías encabeza lista de invitados a la pretemporada de Tomateros

Los Tomateros de Culiacán han dado a conocer la lista oficial de peloteros nacionales que participarán en su pretemporada rumbo a la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Entre los 65 jugadores convocados, destaca el nombre del lanzador sinaloense Julio Urías, exintegrante de los Dodgers de Los Ángeles.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se detalló que los jugadores invitados se distribuyen en 7 receptores, 12 infielders, 6 jardineros y 40 lanzadores. La pretemporada dará inicio el próximo 8 de septiembre, con semanas de entrenamiento intensivo previo al arranque de la nueva temporada, en la que la novena guinda buscará volver a la Serie Final y conquistar su título número 14.

Además de Urías, el listado incluye a figuras reconocidas del equipo como Joey Meneses, Manny Barreda, José Luis Bravo, Aldo Montes, Efrén Navarro y Alí Solís. No obstante, la atención se centra en Urías, campeón de la Serie Mundial en 2020, quien podría vestir por primera vez el uniforme de los Tomateros.

Tras el Juego de Estrellas 2025, el zurdo fue liberado por las Grandes Ligas y recuperó su estatus como agente libre. De acuerdo con su representante, Scott Boras, Urías busca regresar a su mejor nivel físico y deportivo luego de dos años alejado de la actividad profesional.

Con esta convocatoria, Tomateros perfila una pretemporada clave en su camino de regreso al protagonismo dentro del béisbol invernal mexicano.

¡���� ��������Ó�� "�������������������� 1️⃣4️⃣" ���������� �� ������ �������������� ���������������������� ������������! ����



Con ustedes, la ���������� ���� ������������������ �������������������� a nuestra pretemporada 25-26. ����



El camino por la estrella 1️⃣4️⃣ está cada vez… pic.twitter.com/uIO3UpuiHG — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) August 15, 2025

SV