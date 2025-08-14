Los Charros de Jalisco dejaron escapar la oportunidad dorada de liquidar la serie en casa. Ante una buena entrada en el estadio Panamericano, los Caporales cayeron 12-6 ante los Sultanes de Monterrey en el juego cinco de la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol, con lo que la serie, que llegaron a dominar 3-0, se apretó a 3-2 y ahora volverá al Palacio Sultán.

La noche parecía tranquila para la afición, pero la historia cambió en la sexta entrada. Un rally de siete carreras de los regiomontanos, aprovechando errores defensivos y pifias en momentos clave, terminó por sepultar las aspiraciones de remontada de los locales.

Los cuatro errores cometidos por la defensiva albiazul no solo significaron carreras en contra, sino que dieron un impulso anímico enorme a los Fantasmas Grises, quienes llegaron a esta serie contra las cuerdas y ahora han recortado distancias.

El abridor Zac Grotz, pese a cumplir con una labor aceptable de cinco entradas y un tercio, con siete hits y seis carreras (solo una limpia), cargó con el revés. El bullpen, conformado por McKinley Moore, Stephen Gonsalves, Jake Jewell, Andrew Pérez, Dovydas Neverauskas y Jenrry Mejía, tampoco pudo contener el vendaval regiomontano, que despertó y dijo "presente" en la serie.

Sultanes tomó la ventaja temprano con un batazo productor de Josh Lester y un jonrón de Azael Sánchez. Charros respondió con carreras de Willie Calhoun y Carlos Mendívil para acercarse 3-2, pero la pesadilla llegó en la sexta, con una cadena de imparables y errores que dispararon la pizarra a un 10-2 prácticamente definitivo.

Aunque Jalisco reaccionó con tres anotaciones en la séptima y otra en la octava, ya era tarde. Monterrey cerró con dos carreras más en la séptima para sellar la victoria.

Con esta derrota, los Charros desperdician dos oportunidades seguidas de finiquitar la serie en casa y, aunque mantienen ventaja, el impulso ahora está del lado regiomontano. La serie se reanudará el sábado a las 18:00 horas en Monterrey, con Luis Iván Rodríguez por Jalisco y Manny Bañuelos por los Sultanes como probables abridores.

Jalisco tendrá dos oportunidades para conseguir el triunfo que lo lleve a la siguiente ronda, pero tras dos descalabros consecutivos, la presión y el ambiente en la Sultana del Norte prometen un cierre de serie al rojo vivo.