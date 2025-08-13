Los Charros de Jalisco se quedaron cerca de barrer al líder y eliminarlo de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol. Sin embargo, la falla en el relevo de Josh Green le extendió la vida a los Sultanes de Monterrey, que lograron descontar la serie 3-1 al llevarse la victoria en el cuarto juego por 7-6.

Momentos de mucha tensión se vivieron en el inmueble de Zapopan. El lanzador abridor Eduardo Vera tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros: detener a la ofensiva visitante. Sin embargo, no pudo cumplir con la misión, ya que rápidamente Sultanes tomó la delantera con un rally de tres carreras en la parte alta de la segunda entrada.

De inmediato, Jalisco pagó con la misma moneda y en la parte baja consiguió tres anotaciones con un par de sencillos productores por parte de Mallex Smith y Joshua Fuentes, quienes presentaron batazos más que oportunos para emparejar la situación.

Monterrey, aferrado a no morir, encontró un jonrón a través de Víctor Mendoza que le costó a Vera bajarse de la lomita en apenas tres entradas y dos tercios de labor; pero los Caporales tampoco estaban dispuestos a ceder tan fácilmente y la respuesta vino con Dwight Smith Jr. impulsando a Willie Calhoun a tierra prometida.

Al relevo jalisciense vinieron Stephen Gonsalves y Sasagi Sánchez, los cuales tampoco pudieron ponerle freno a la ofensiva sultán y fueron responsables de otras dos rayitas que le permitieron a los visitantes ampliar la superioridad.

No obstante, la esperanza de Jalisco seguía más viva que nunca, e impulsados por su afición, volvieron a igualar la pizarra con batazos productores de Michael Wielansky y Josh Stowers, haciendo enloquecer al Panamericano que festejó por todo lo alto las carreras anotadas por Fuentes y Kyle Garlick.

Cuando más cerca se sentía la posibilidad de conseguir una heroica barrida, Josh Green se adjudicó la derrota al cederle a Monterrey la oportunidad de seguir con vida. A pesar de que ya había logrado controlar a dos hombres, no supo cómo mantener a raya a Josh Lester, quien sorprendió su serpentina para conectar un doble y sellar el triunfo que resucitó a Sultanes.

La barrida ya no se concretó, sin embargo, Jalisco aún mantiene la ventaja y este jueves 14 de agosto será un día crucial para la novena de Benjamín Gil. A las 19:30 horas se llevará el quinto juego en el estadio Panamericano, mismo que será determinante si es que Jalisco no desea regresar a Monterrey.