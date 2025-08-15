Sus desdibujados rostros al caer el último out lo dijeron todo: los pequeños de la Liga Swing Perfecto de Chihuahua no jugaron mal, pero no les alcanzó frente a una verdadera potencia.

Amarga presentación de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, al ser derrotado por la representación de China Taipéi 3-0, actual campeón en el cuadro internacional del evento.

Lin Chin-Tse fue la gran figura de los asiáticos, ya que fue una juvenil versión del astro japonés Shohei Ohtani, capaz de marcar diferencia en el montículo y en la caja de bateo.

La estrella abrió el partido con un cuadrangular que respaldó su propia labor desde el centro del diamante, donde lució intransitable e imbateable para los chicos chihuahuenses, quienes no pudieron con rectas que alcanzaban 82 millas por hora.

Después de la tercera entrada, ya con el marcador 3-0 en favor de China Taipéi, México empezó a mejorar en su pitcheo, defensiva y consiguió colocar a algunos corredores en las almohadillas.

No obstante, el bateo oportuno nunca dejó y el equipo de la Liga Swing Perfecto ahora camina al borde de la cornisa.

Debido a la derrota, ahora debe ir por la parte más larga del bracket y ya sin margen de error. Este sábado se enfrenta a Puerto Rico, en un partido que debe ganar para no quedar fuera.

