Después de meses de negociación, la directiva de Chivas y el futbolista surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, Hugo Camberos, han llegado a un acuerdo para extender su permanencia en el Rebaño Sagrado.

El representante del futbolista y la dirigencia de Chivas se reunieron para cerrar la renovación del juvenil rojiblanco, por lo que las negociaciones llegaron a buen puerto, esto después de que alcanzaron un acuerdo en el que ambas partes salen beneficiadas.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR confirmaron que Camberos continuará con Chivas, pero tendrá la facilidad, por parte de la directiva, de ser vendido en caso de recibir una oferta atractiva para el jugador y la institución rojiblanca.

Con esto, el futbolista tendrá la oportunidad de seguir creciendo y mostrándose en Chivas como parte de su consolidación como profesional, mientras que el Guadalajara tendrá la opción de analizar las ofertas que surjan por el juvenil en un futuro.

Actualmente, tanto los representantes del futbolista como la directiva de Chivas no han recibido una oferta formal por los servicios de Hugo Camberos; sin embargo, este sí está siendo seguido por diferentes equipos de Europa, en países como Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Con la permanencia de Camberos, Chivas mantendrá en sus filas a uno de los prospectos más importantes del futbol mexicano, además de que podrá recibir un beneficio económico por sus servicios en un futuro cercano, mientras que el futbolista, además de una mejora salarial importante, tendrá la facilidad de emigrar a otro club para cumplir el sueño de jugar en Europa.

