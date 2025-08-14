Diego Cocca tendrá un refuerzo especial en su llegada al Atlas

El entrenador argentino Diego Cocca ha vuelto al banquillo del Atlas con la misión de levantar a un equipo que atraviesa un complicado Torneo Apertura 2025. Como parte de esta nueva etapa, Cocca sorprendió con su primer fichaje: Rubén Duque, conferencista y entrenador de rugby, quien llega para trabajar en el aspecto mental del plantel rojinegro.

Según información del periodista David Medrano, Duque, originario de España, colaborará directamente con el primer equipo buscando fortalecer la mentalidad de los jugadores para mejorar su rendimiento en el terreno de juego.

Rubén Duque cuenta con una amplia trayectoria como coach de alto rendimiento. Además, ha sido entrenador y directivo tanto en la Federación Mexicana como en la Española de Rugby, y ha participado como ponente en conferencias TEDx. Su enfoque en liderazgo y desarrollo humano busca aportar una dimensión distinta al trabajo deportivo tradicional.

La nueva era de Cocca tendrá su debut oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando Atlas visite a los Gallos Blancos de Querétaro, equipo que no ha sumado puntos en lo que va del torneo. Posteriormente, los rojinegros recibirán en el Estadio Jalisco al América de André Jardine.

